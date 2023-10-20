Забудьте слово "підходящий": як правильно говорити українською мовою

В українській мові є правильні слова, які підходять до будь-якої ситуації

В українській мові є багато запозичених іншомовних слів. Найчастіше це слова з російської мови, і їхнє вживання вважається калькою. Наприклад, слова "підходящий" у значенні "той, що підходить" або "той, що потрібний" в українській мові немає. Однак є безліч відповідностей.

На порталі "Мова — ДНК нації" розповіли, чим замінити слово "відповідний" українською мовою, щоб говорити грамотно. У кожного відповідного слова э своє унікальне значення.

Щоб відзначити "підходящий" момент, випадок чи можливість, краще використовувати слова "підхожий", "відповідний", "придатний", "слушний", "нагідний", "догідний", "пригідний". Якщо йдеться про ціну, краще використовувати слово "поцінний".

Також є й інші варіанти:

підходящий случай – нагода; нагідний, догідний, пригідний випадок;

підходящий товар – підхожий крам (товар);

підходящий за ціною – поцінний;

купити за підходящу ціну – купити поцінно;

підходяще для вас місце – відповідна для вас посада;

підходяще діло – підхоже діло, рука, на руку, на руку кові́нька;

перший підходящий– перший-ліпший;

підходящий час – слушний час, добра година, догідна хвилина;

підходящий інструмент – підхожий, відповідний інструмент;

підходящий к використанню – придатний для використання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно говорити "оплативши", "сплативши" або "виплативши". Українцям докладно пояснили різницю у значенні цих слів.