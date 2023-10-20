Як правильно говорити українською: "вимикати" чи "виключати" електроенергію

Говоримо правильно під час блекауту

Для українців притаманне повсякденне вживання русизмів. Ці слова-покручі засмічують українську мову, Щоб позбутися суржиків, необхідно частіше заглядати в словник і знати, в якому значенні вживається те чи інше слово.

Під час блекаутів часто говоримо "відключення світла" або "вимкнення світла". Тож як правильно вживати ці та інші слова, з'ясовували разом із 24tv.ua.

Вимикати чи виключати?

Як же сказати правильно? Заглянемо в тлумачний словник:

відключити – означає роз'єднувати що-небудь, пов'язане з роботою певної системи, приміром, водопроводу, газопроводу тощо;

вимикати – це припиняти дію чого-небудь, тобто переривати зв'язок із загальною системою;

від'єднувати – це відокремлювати що-небудь приєднане.

Відключення електроенергії вживається в значенні знеструмлення. Отож, це слово вживаємо, якщо іде мова про населений пункт, об’єкт чи район. Енергетики ж вимикають електрику. Вимкнути її можна і самостійно вдома. У цей непростий час, коли удари завдавати збитків українській енергетичній інфраструктурі, варто економити і не забувати вимикати світло. Так, саме "вимикати", а не "виключати". "Виключати" – це росіянізм.

Енергоощадні чи енергозберігаючі?

Варто знати, що слово "енергозберігаючі" мовознавці замінили на "енергоощадні". Тож краще казати "заощадити електроенергію", купити "енергоощадні прилади"

Раніше "Телеграф" писав, як позбавитися русизмів. Частіше заглядайте у словник, щоб позбутися суржиків в українській мові.