Как правильно говорить на украинском: "вимикати" или "виключати" электроэнергию

Говорим правильно во время блэкаута

Для украинцев присуще повседневное употребление русизмов. Эти слова-покручи засоряют украинский язык, чтобы избавиться от суржиков, необходимо чаще заглядывать в словарь и знать, в каком смысле употребляется то или иное слово.

Во время блэкаутов часто говорим "вимкнення світла" или "виключення світла". Как правильно употреблять эти и другие слова, выясняли вместе с 24tv.ua.

"Вимикати" или "виключати"?

Как же сказать правильно? Заглянем в толковый словарь:

"відключати" – значит разъединять что-либо, связанное с работой определенной системы, например водопровода, газопровода;

"виключати" – это прекращать действие чего-либо, то есть прерывать связь с общей системой;

"від'єднувати"– это отделять что-либо подключенное.

Слово "відключення" электроэнергии используется в значении обесточивания. Итак, это слово употребляем, если речь идет о населенном пункте, объекте или районе, Энергетики же "вимикають" электричество. "Вимкнути" его можно и самостоятельно дома. В это непростое время, когда удары наносят ущерб украинской энергетической инфраструктуре, следует экономить и не забывать "виключати" свет. Так, именно "вимикати", а не "виключати". "Виключати" – это русизм.

"Енергоощадні" чи "енергозберігаючі"?

Следует знать, что слово "енергозберігаючі" языковеды заменили на "енергоощадні". Так что лучше говорить "заощадити електроенергію", купить "енергоощадні прилади".

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от русизмов. Чаще заглядывайте в словарь, чтобы говорить на чистом украинском языке.