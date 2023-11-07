Чому не можна "знаходитися в лікарні": як правильно сказати це українською мовою

Деякі речі можуть "знаходитися в лікарні", але не люди

Останнім часом українська мова стала набирати надзвичайної популярності як в Україні, так і за її межами. Однак наслідки тривалої радянської окупації все ж таки не пройшли безслідно і в багатьох деталях іноді проскакують неправильні слова.

Як мовиться на порталі l-ponomar, те саме стосується слова "знаходитися", що часто зустрічається, наприклад у фразі "знаходитися в лікарні". Воно явно утворилося від російського "находиться в больнице" і було просто дослівно перекладено.

Однак в українській мові слово "знаходитися" може бути застосовним до речі, яка загубилася, а потім знайшлася, але ніяк не до місця перебування людини.

Якщо говорити про людину, яка потрапила до лікарні, то правильно буде сказати "перебуває в лікарні" або навіть простіше "лікується". При цьому в першому випадку йдеться про те, що людина фізично перебуває на території лікарні, а в другому — що вона безпосередньо проходить лікування.

Тобто людина не може "лікуватися", якщо вона зайшла до лікарні випадково, наприклад, відвідати знайомого чи проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які п’ять словосполучень суворо заборонено писати разом українською мовою, проте їх все одно часто так пишуть.