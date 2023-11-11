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Этих ошибок никогда не допускают повара - и блины у них никогда не рвутся

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ваши блины будут идеальными
Ваши блины будут идеальными. Фото shuba.life

Эти советы вам точно понадобятся

Вряд ли кто-то откажется от тонких кружевных блинов. Нежные, тонкие и ароматные, они способны утолить голод и подарить невероятное гастрономическое удовольствие. Мы подаем их к завтраку как самостоятельное блюдо или же заворачиваем в блины разные начинки.

Однако очень часто даже самые опытные кулинары сталкиваются с тем, что блины рвутся при заворачивании в них начинки. Вместе с "Важно знать" поделимся частыми ошибками, из-за которых блины рвутся при заворачивании начинки.

Основные ошибки, из-за которых рвутся блины при заворачивании в них начинки

Самая частая ошибка — это недостаточное количество муки в тесте. Старайтесь избегать слишком жидкого теста, используйте только проверенные рецепты с точными пропорциями ингредиентов. Если же делаете на глаз, будьте внимательны — возможно, вам понадобится немного больше муки, чем вы планировали изначально.

Еще одна распространенная ошибка — выпекать блины сразу же после замешивания теста. Дело в том, что тесту необходимо немного отдохнуть, поэтому оставьте его настояться хотя бы на полчаса. Блины станут более эластичными и в них будет легче завернуть начинку.

Еще одним фактором, влияющим на качество блинов, является избыток сахара в тесте. Если в ваших блинах слишком много сахара, то большая вероятность, что они порвутся. Следите за количеством сахара и не переусердствуйте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить в тесто, чтобы блины не порвались. Благодаря этим хитростям ваше блюдо будет идеальным.

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