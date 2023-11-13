Таропрогноз на 14 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рассказываем, что ждет всех в этот день
Во вторник, 14 ноября 2023 года, некоторые будут полны сил и стремлений, в то время как других ждут различные неприятности и огорчения.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
Перевернутая Десятка жезлов
Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.
Звезда
В ближайшее время Вам как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.
Семерка кубков
Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.