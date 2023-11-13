Укр

Таропрогноз на 14 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 14 ноября
Прогноз Таро, чего всем ждать 14 ноября. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 14 ноября 2023 года, некоторые будут полны сил и стремлений, в то время как других ждут различные неприятности и огорчения.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка жезлов, Звезда, Семерка кубков

Перевернутая Десятка жезлов

Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Звезда

В ближайшее время Вам как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Семерка кубков

Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро