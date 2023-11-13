Таропрогноз на 14 листопада 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 14 листопада 2023 року, деякі будуть сповнені сил і прагнень, тоді як на інших чекають різні неприємності та прикрості.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на чотирнадцятий день листопада. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка жезлів, Зірка, Сімка кубків

Перевернута Десятка жезлів

Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Зірка

Найближчим часом Вам як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не пробували, займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Сімка кубків

Ви можете загрузнути в ілюзіях і зробити неправильний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.