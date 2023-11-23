Известная голливудская актриса осталась без контракта из-за поддержки ХАМАС

Сьюзан Сарандон поддерживает террористические режимы

Известные голливудские звезды не боятся приезжать в Украину даже в бурные времена войны, они поддерживают стремление цивилизованного мира к справедливости и свободе. Однако есть другие знаменитости, которые наоборот поддерживают кровопролитие и терроризм.

Недавно голливудская актриса Сьюзан Сарандон поддержала ХАМАС и поплатилась за это важным контрактом, пишет Deadline.

После скандальных заявлений Сарандон на недавнем о палестинском митинге в Нью-Йорке агентство не тормозило с категорическим решением.

Известно, что обладательница премии "Оскар" приняла участие в нескольких митингах в поддержку Палестины. На одной из акций звезда заявила, что многие боятся быть евреями и начинают чувствовать себя, как это быть мусульманами в Америке.

Актриса подчеркнула: "Важно слушать, важно оперировать фактами. Не обязательно изучать всю историю этого региона, достаточно увидеть умирающих в инкубаторах младенцев — эти снимки прекрасно демонстрируют, что не все там в порядке. Прекращение огня должно наступить прямо сейчас".

Также Сарандон разместила в микроблоге X пропалестинский пост Роджера Уотерса из Pink Floyd. Знаменитость в течение длительного времени критикуют из-за антисемитских высказываний.

Ранее "Телеграф" писал, что больше всего поразило мировых знаменитостей в Украине. Недавно в Киеве и других украинских городах побывали Анджелина Джоли, Орландо Блум и Шон Пенн.