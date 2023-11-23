Відома голлівудська акторка залишилась без контракту через підтримку ХАМАС

Сьюзан Сарандон підтримує терористичні режими

Відомі голлівудські зірки не бояться приїжджати в Україну навіть в буремні часи війни, вони підтримують прагнення цивілізованого світу до справедливості та свободи. Проте є інші знаменитості, які навпаки підтримують кровопролиття та тероризм.

Нещодавно голлівудська актриса Сьюзан Сарандон підтримала ХАМАС та поплатилася за це важливим контрактом, пише Deadline.Велике американське агентство талантів UTA (United Talent Agency) припинило співпрацю зі знаменитість, яка відкрито підтримала бойовиків.

Після скандальних заяв Сарандон на нещодавньому про палестинському мітингу у Нью-Йорку агентство не гальмувало з категоричним рішенням.

Відомо, що володарка премії "Оскар" взяла участь у кількох мітингах на підтримку Палестини. На одній з акцій зірка заявила, що чимало людей бояться бути євреями та починають відчувати себе , як це бути мусульманами в Америці.

Акторка наголосила: "Важливо слухати, важливо оперувати фактами. Не обов'язково вивчати всю історію цього регіону, достатньо побачити немовлят, які вмирають в інкубаторах, — ці знімки чудово демонструють, що не все там гаразд. Припинення вогню має настати просто зараз".

Також Сарандон розмістила у мікроблозі X пропалестинський пост Роджера Уотерса з Pink Floyd. Знаменитість протягом тривалого часу критикують через антисемітські висловлювання.

Раніше "Телеграф" писав, що найбільше вразило світових знаменитостей в Україні. Нещодавно у Києві та інших українських містах побували Анджеліна Джолі, Орландо Блум та Шон Пенн.