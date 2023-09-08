Стівен Фрай, Джоффрі з "Гри престолів" та Шон Пенн: що найбільше вразило світових зірок в Україні

Зірки приїжджають до України попри небезпеку ракетних ударів з боку рф

Світові знаменитості та голлівудські зірки не залишаються осторонь російсько-української війни та продовжують підтримувати нашу країну. На вокзалах різних українських міст досі можна зустріти якщо не Анджеліну Джолі, то хоча б Орландо Блума чи Шона Пенна.

Днями до Києва приїхав відомий британський комедійний актор Стівен Фрай для проведення саміту перших леді та джентльменів. "Телеграф" розповідає, з якими меседжами їдуть іноземці в Україну та які враження отримують, побачивши все на власні очі:

Стівен Фрай про каву у Києві

Британський актор і письменник Стівен Фрай провів чотири насичених дні в Києві, за цей час він встиг побути ведучим на саміті перших леді та джентльменів, пережити обстріл, відвідати Бабин Яр, поспілкуватися з Володимиром Зеленським, виступити на вечорі стенд-апу та сходити у прихований спікізі бар.

Коли журналісти спитали його про враження від Києва, Фрай відповів, що вважає місцевих людей та доброту, а не архітектуру:

"Я боявся, що потраплю на вулицю міста, до агресивного товариства переляканих людей. А люди посміхаються та вітаються. До речі, у вас найсмачніша кава в Європі!" — додав британський актор, додавши, що дуже хотів побачити Золоті ворота і було приємно бачити багато туристів, там були виставки неподалік.

Про свої пригоди в Україні Фрай активно розповідав у постах і Instagram, і одним з них був допис про бар Бармендиктат. Фрай зазначив, що Київ сповнений сюрпризів:

Досить найпрекрасніше місце — теплі, чудові господарі, є кожен скотч, про який ви коли-небудь чули, навіть туалети фантастичні. Чудове видовище (графіті із зображенням актора Монті-Пайтона Джона Кліза), який дивакувато йде вниз, вітаючи вас, коли ви спускаєтеся сходами. Ідеальне протиповітряне укриття… Київ сповнений сюрпризів", — написав Фрай.

Шон Пенн: Україна — це Бітлз

Голлівудський актор і режисер Шон Пенн також був у Києві на Саміт перших леді та джентльменів, де він був запрошеним гостем та одним зі спікерів. Він вкотре наголосив, що Україна має перемогти у війні з росією та стати успішною країною.

"Ми всі сподіваємося, що Україна стане каталізатором змін в історії людства. Я приїжджаю до України в ці часи, коли йде війна, і я розумію, як це складно. Але приїжджаю і розумію, як же тут пахне єдністю. Україна має виграти і бути успішною", — зазначив режисер.

Пенн зняв документальний фільм "Суперсила" про війну в Україні та у лютому 2023 року представив його на Берлінському кінофестивалі. Цей фільм має пояснювати іноземцям, що таке Україна. Навіть сам Шон Пенн зізнавався, що погано знав історію України і лише під час підготовки до зйомок зрозумів, як змінилася країна з 2014 року. Документальні кадри ілюструють розповідь про Майдан, падіння режиму Януковича та окупацію Криму, а потім і повномасштабне вторгнення. росія представлена у фільмі як терористична держава, продемонстровані численні свідчення злочинів збройних сил рф проти мирного населення.

Під час презентації "Суперсили" на Берлінале Пенн сказав, що Україна зараз – це сучасний аналог гурту "Бітлз", який свого часу достукався до світу та закликав до миру.

Зірка "Гри престолів" про повітряну тривогу

Ірландський актор Джек Глісон, відомий роллю Джоффрі у серіалі "Гра престолів", у лютому приїхав до Києва, аби передати пікап від британських волонтерів для ЗСУ. Він також впродовж зустрівся з шанувальниками у приміщенні Театру юного глядача.

Під час його виступу пролунала повітряна тривога, але Джек побачив, що ніхто, м'яко кажучи, не панікує та вирішив і собі проігнорувати її:

"Коли у вас зазвучала сирена, ви не були налякані, ви сказали "О, чорт, знову повітряна тривога". Ви були всі розслаблені, тому і мені не було страшно. Якби усі панікували, я б теж почав панікувати. Стійкість, яку ви демонструєте, вона неймовірно надихає. Мені пощастило жити у місці, де немає конфлікту чи війни. Конфлікт в Ірландії закінчився раніше, ніж я народився", — сказав актор.

Також він зізнався, що очікував побачити в Україні сніг стереотипний сніг, як у фільмах, та його відсутність дуже здивувала

"Я очікував, що тут буде дуже холодно. Взяв з собою тепле зимове взуття. А тут так тепло! Цим я насправді був вражений. Ще у вас у метро на табло вказаний точний час до прибуття потягу. У нашому метро може бути написано, що поїзд приїде за 10 хв, а насправді він буде завтра", — сказав Джек, хоча щодо другого він помилився.

Бен Стіллер

Американський актор Бен Стіллер, який знімався у фільмах "Ніч у музеї", "Знайомство з Факерами" та інших, приїхав в Україну у червні минулого року, та здивував киян прогулянкою по Хрещатику, де з ним фотографувалися усі охочі. Актор побував у Львові, Києві, а також Ірпені та Бучі. Найбільше Бена шокували руйнування, яких завдали окупанти, та історії людей

В інтерв'ю BBC Breakfast Стіллер сказав: "Я актор, тому перше, що я думаю, це: "О, це виглядає як фільм". Але масштаб цього набагато більший, і це — реальність, тож це дуже засмучує".

назвав сцени зруйнованої війною України "тривожними", "шокуючими" та масштабнішими за будь-який фільм.

Тімоті Снайдер

Професор престижного Єльського університету Тімоті Снайдер вже став гостем України на рівні "профі", бо є амбасадором платформи United 24, збирав кошти на "Ловця шахідів" а також постійно виступав перед студентами Українського католицького університету у Львові. Зараз Снайдер знову подорожує містами України та викладає у Twitter фото-загадки, де пропонує своїм фоловерам відгадати місто по селфі.

Професор вже запостив світлини з Києва, Миколаєва, відвідав Херсон, який постійно обстрілюють окупанти, та поділився своїми роздумами щодо стану війни зараз у пості, закликаючи Захід надавати більше допомоги, бо це в інтересах самого Заходу.

"Привіт з Києва. Останні кілька днів я провів в Україні, тут, у столиці, і в південних областях Одеси, Миколаєва та Херсона, намагаючись зрозуміти стан війни. Я напишу більше про цей досвід, але я подумав, що це може бути гарний час, щоб поділитися своїм найзагальнішим відчуттям. Це вирішальний момент, частково через те, що відбувається, а частково через наше власне відчуття часу. Півтора року для нас непростий період. Нам би хотілося думати, що це можна швидко завершити за допомогою того чи іншого наступу чи зброї. Коли війна не закінчується швидко, ми переходимо до ідеї, що це "патова ситуація", тобто ситуація, яка триває вічно. Це неправда і служить своєрідним виправданням, щоб не зрозуміти, що відбувається", — написав історик.

Нагадаємо, раніше у травні до Києва приїхали актриса "Вікінгів" Кетрін Винник, яка має українське коріння, та зірка серіалу "Зоряні війни: Асока" Іванна Сахно, яка до речі народилася в українській столиці.