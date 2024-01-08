Кумов день: яркие поздравления в стихах и открытках для крестных родителей

8 января не забудьте поздравить кумовьев и угостить их всяческими вкусностями

В понедельник, 8 января, в народе помимо Емелиного дня, Дня повитух, также отмечают важный семейный праздник — Кумов день. Сегодня традиционно принято приглашать дорогую родню на пир.

Крестные родители являются очень важными руководителями в духовном мире, они приносят ребенка в храм Божий, чтобы он получил духовную жизнь. "Телеграф" собрал яркие открытки и красивые поздравления в стихах для самых родных людей.

Кумов день

По давней традиции, в народный праздник 8 января кумовьев угощали холодцем, гречневой кашей, пирогами и варениками. Родители верили, что такой обряд принесет крепкое здоровье ребенку. А дорогие гости в этот день должны были принести к обеду в подарок полотенце и мыло. Эти дары использовались позже во время купания малыша.

Поздравления дорогим людям

***

Кум – это друг, кум — это брат!

Кум – это тоже во всем блат!

Слава! Слава кум тебе!

Мы бы вместе на трубе

На весь мир сиграли марш:

Лучший-лучший-лучший наш!

"Жизни, полной доброты!"

***

Чтобы, кум, ты не болел,

Чтоб сбывалось, что хотел,

Чтобы радовался жизни,

Отгонял плохие мысли,

Чтоб ежедневно богател,

За день по пять раз хотел!

Поздравляем всех крестных

***

Дорогая моя кума!

Сейчас я тебе желаю,

Чтобы здорова ты была,

И счастлива-весела,

И упорна, и красива.

Слез никогда чтоб не лила

И в любви чтоб ты жила.

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