Кумов день: яркие поздравления в стихах и открытках для крестных родителей
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8 января не забудьте поздравить кумовьев и угостить их всяческими вкусностями
В понедельник, 8 января, в народе помимо Емелиного дня, Дня повитух, также отмечают важный семейный праздник — Кумов день. Сегодня традиционно принято приглашать дорогую родню на пир.
Крестные родители являются очень важными руководителями в духовном мире, они приносят ребенка в храм Божий, чтобы он получил духовную жизнь. "Телеграф" собрал яркие открытки и красивые поздравления в стихах для самых родных людей.
Кумов день
По давней традиции, в народный праздник 8 января кумовьев угощали холодцем, гречневой кашей, пирогами и варениками. Родители верили, что такой обряд принесет крепкое здоровье ребенку. А дорогие гости в этот день должны были принести к обеду в подарок полотенце и мыло. Эти дары использовались позже во время купания малыша.
***
Кум – это друг, кум — это брат!
Кум – это тоже во всем блат!
Слава! Слава кум тебе!
Мы бы вместе на трубе
На весь мир сиграли марш:
Лучший-лучший-лучший наш!
***
Чтобы, кум, ты не болел,
Чтоб сбывалось, что хотел,
Чтобы радовался жизни,
Отгонял плохие мысли,
Чтоб ежедневно богател,
За день по пять раз хотел!
***
Дорогая моя кума!
Сейчас я тебе желаю,
Чтобы здорова ты была,
И счастлива-весела,
И упорна, и красива.
Слез никогда чтоб не лила
И в любви чтоб ты жила.
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