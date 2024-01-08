Кумів день: яскраві привітання у віршах та листівках для хрещених батьків
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8 січня не забудьте привітати кумів та пригостити їх усілякою смакотою
В понеділок, 8 січня, окрім Ємеліного дня, Бабиних каш та Дня повитух також відзначають важливе сімейне свято — Кумів день. Сьогодні потрібно запрошувати дорогих кумів на гостину.
Хрещені батьки є дуже важливими провідниками в духовний світ, вони приносять дитину до божого храму, аби вона отримала духовне життя. "Телеграф" зібрав яскраві листівки та красиві привітання у віршах для найрідніших людей.
Кумів день
За давньою традицією в народне свято 8 січня кумів пригощали холодцем, гречаною кашею, пирогами і варениками. Батьки вірили, що такий обряд принесе міцне здоров'я хрещенику. В кумів день дорогі гості повинні були принести до обіду в подарунок рушник та мило. Ці дари використовували пізніше під час купання малюка.
***
Кум – це друг, неначе брат
Кум — це ще й в усьому блат!
Кум – мужчина! Кум – святе!
Рідний кум не підведе!
Слава! Слава кум тобі!
Якби й вміли на трубі
На весь світ заграли марш:
Ви найкращий, куме наш!
***
Щоб ти, куме, не хворів,
Щоб збувалось, що хотів,
Щоб завжди життю радів,
Щоб заходив до кумів,
Щоб щоденно багатів,
Щоб на день по п’ять разів
Міг і ще тоді хотів!
***
Якщо кума, то лиш така!
Красива, рідна, дорога.
Своїй кумі, найкращій в світі,
Бажаю ціле море квітів.
Бажаю щастя, миру і добра,
Подарунків, радості, тепла.
Бажаю кохання до світанку
І каву у ліжко кожного ранку.
Хай перлами любові доля осипає,
Дитячий сміх у домі хай лунає.
***
Дорога моя кума!
Нині я тобі бажаю,
Щоб здорова ти була,
І весела, і щаслива,
І завзята, і вродлива.
Сліз ніколи не лила
І в коханні щоб жила.
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