Кумів день: яскраві привітання у віршах та листівках для хрещених батьків

8 січня не забудьте привітати кумів та пригостити їх усілякою смакотою

В понеділок, 8 січня, окрім Ємеліного дня, Бабиних каш та Дня повитух також відзначають важливе сімейне свято — Кумів день. Сьогодні потрібно запрошувати дорогих кумів на гостину.

Хрещені батьки є дуже важливими провідниками в духовний світ, вони приносять дитину до божого храму, аби вона отримала духовне життя. "Телеграф" зібрав яскраві листівки та красиві привітання у віршах для найрідніших людей.

Кумів день

За давньою традицією в народне свято 8 січня кумів пригощали холодцем, гречаною кашею, пирогами і варениками. Батьки вірили, що такий обряд принесе міцне здоров'я хрещенику. В кумів день дорогі гості повинні були принести до обіду в подарунок рушник та мило. Ці дари використовували пізніше під час купання малюка.

Вітаємо всіх хрещених

***

Кум – це друг, неначе брат

Кум — це ще й в усьому блат!

Кум – мужчина! Кум – святе!

Рідний кум не підведе!

Слава! Слава кум тобі!

Якби й вміли на трубі

На весь світ заграли марш:

Ви найкращий, куме наш!

Привітання кумові

***

Щоб ти, куме, не хворів,

Щоб збувалось, що хотів,

Щоб завжди життю радів,

Щоб заходив до кумів,

Щоб щоденно багатів,

Щоб на день по п’ять разів

Міг і ще тоді хотів!

Дорогим кумам - найщиріші слова

***

Якщо кума, то лиш така!

Красива, рідна, дорога.

Своїй кумі, найкращій в світі,

Бажаю ціле море квітів.

Бажаю щастя, миру і добра,

Подарунків, радості, тепла.

Бажаю кохання до світанку

І каву у ліжко кожного ранку.

Хай перлами любові доля осипає,

Дитячий сміх у домі хай лунає.

***

Дорога моя кума!

Нині я тобі бажаю,

Щоб здорова ти була,

І весела, і щаслива,

І завзята, і вродлива.

Сліз ніколи не лила

І в коханні щоб жила.

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