Вспоминаем шедевры: хиты "Валентина Стрыкало" перевели на украинский

Юрий Каплан написал совсем мало песен на украинском, — но их ведь можно перевести

В 2010-ых годах в Украине был невероятно популярна группа "Валентин Стрыкало" и ее солист Юрий Каплан, — однако на сегодняшний день она давно распалась, а большинство старых песен коллектива были записаны на русском языке. Но это не беда, поскольку на просторах сети нашлось много желающих перевести их на украинский. "Телеграф" собрал часть удачных каверов.

Среди прочего, перепели такие некогда знаменитые песни как "Кайен" ("Каєн"), "Яхта парус", "Кладбище самолетов" ("Цвинтар літаків"), "Гори", "Тени" ("Тіні"), — и стоит признать, что звучат они очень неплохо.

"Обожаю песни Каплана, это так прекрасно, когда их переводят на украинский", "Очень хорошо звучит", "Наконец-то хорошо перевели", "Вы не представляете, как делаете меня счастливой укр версией Стрыкала. Спасибо!", "Украинский делает из любой песни шедевр", "Как слушатель Стрыкала с более чем десятилетним стажем, — я в восторге", "Каплан гений, жалею, что застал конец его карьеры", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как известно, "Валентин Стрыкало" это рок-группа, которая появилась в 2010 году. Ее создал Юрий Каплан из Запорожья, который сначала прославился, записывая обращения к звездам под именем Валентин Стрыкало из вымышленного села Бурильцево. Группа успела выпустить три альбома: "Смирись и расслабься!", "Часть чего-то большего" и "Развлечение", в ходе которых перешла от веселого панк-рока до депрессивной музыки. В 2018 году коллектив ушел в "творческий отпуск", спустя время после чего Каплан заявил, что группы больше нет. Сейчас Юрий Каплан волонтерит и помогает ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцы выпустили отличный перевод на знаменитую песню "Позови меня с собой" Пугачевой.