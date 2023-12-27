Это нужно слышать: легендарную песню Аллы Пугачевой перепели на украинском

Многие украинцы считают, что перевод лучше, чем оригинал

Сложно найти человека, который хотя бы раз, хотя бы вскользь не слышал песни Аллы Пугачевой "Позови меня с собой". Однако не менее удачной является и ее украинская версия. Ее на своих каналах представила украинка Елена Слободинская (MALENA).

Заметим, что "Позови меня с собой" изначально написала уроженка Луганска Татьяна Снежина, погибшая в возрасте 23 лет. Уже после ее смерти песню перепела Примадонна, и именно в ее исполнении композиция стала настоящим хитом, известным каждому.

В конце 2023 года MALENA опубликовала на просторах TikTok отрывок из перевода песни на украинский, и он собрал миллионы просмотров. На фоне этого вскоре вышла и полная версия "За собою мене зви".

Вот как MALENA перевела на украинский текст песни "Позови меня с собой":

А вот как звучит песня на украинском (скачать ее можно на канале Слободинской в Телеграм).

Некоторые выступили с критикой того, зачем тянуть в информационное поле перевод российского контента вместо того, чтобы делать собственный. "Эта песня для меня особенная, ее когда-то очень любила моя мама, и, соответственно, я. Поэтому вспомнилось… я пробую разное, потому что только начинаю", — прокомментировала такое мнение автор.

Однако большинство других высоко оценили перевод.

"На украинском песня становится более понятной и наполненной", "Извини, Алла, но тебя переплюнули", "Как же красив наш язык! Исполнение аж до мурашек по коже", "Именно эта песня почему-то очень чувственная для меня с детства, а перевод прям до мурашек и почему-то слезы навернулись", "Одна из моих любимых песен. На украинском звучит даже лучше", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Ирина Билык удивила поклонников переводом своего хита "Мы будем вместе" на украинский язык.