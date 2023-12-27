Це треба чути: легендарну пісню Алли Пугачової переспівали українською

Багато українців вважають, що переклад кращий, ніж оригінал

Складно знайти людину, яка хоча б раз, хоча б побіжно не чула пісні Алли Пугачової "Позови меня с собой". Проте не менш вдалою є її українська версія. Її на своїх каналах презентувала українка Олена Слободинська (MALENA).

Зауважимо, що "Позови меня с собой" спочатку написала уродженка Луганська Тетяна Снєжина, яка загинула у віці 23 років. Вже після її смерті пісню переспівала Примадонна, і саме у її виконанні композиція стала справжнім хітом, відомим кожному.

Наприкінці 2023 року MALENA опублікувала на просторах TikTok уривок із перекладу пісні українською, і він зібрав мільйони переглядів. На тлі цього невдовзі вийшла й повна версія "За собою мене зви".

Ось як MALENA переклала на український текст пісні "Позови меня с собой":

А ось як звучить пісня українською (завантажити її можна на каналі Слободинської у Телеграм).

Дехто виступив із критикою того, навіщо тягнути в інформаційне поле переклад російського контенту замість того, щоб робити власний. "Ця пісня для мене особлива, її колись дуже любила моя мама, і, відповідно, я. Тому згадалося… я пробую різне, бо тільки починаю", — прокоментувала таку думку авторка.

Проте більшість інших високо оцінили переклад.

"На українській пісня стає більш зрозумілою та наповненою", "Вибач, Алла, але тебе переплюнули", "Як же гарна наша мова! Виконання аж до мурашок по шкірі", "Саме ця пісня чомусь дуже чуттєва для мене з дитинства, а переклад прям до мурашок і чомусь сльози навернулися", "Одна з моїх улюблених пісень. Українською навіть звучить краще", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Ірина Білик здивувала шанувальників перекладом свого хіта "Мы будем вместе" українською мовою.