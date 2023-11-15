Пес Патрон захоплює світ: кавери, які має почути кожен

Самому псу Патрону цей тренд дуже подобається

У листопаді українців порадував новий тренд у соцмережах, у якому слова пісні "Пес Патрон" про найкращого чотирилапого розмінувальника України накладають на музику всесвітньо відомих хітів. Незважаючи на те, що вже вийшли десятки, а то й сотні версій, тренд не набридає і продовжує поширюватися.

Раніше ми вже робили добірку найкращих хітів. Однак за кілька днів з того моменту з’явилося стільки нових версій, що просто необхідно зробити ще одну.

Мабуть, найтрендовішою новою версією "Пса Патрона" є мtшап із піснею "Poker Face" Леді Гаги.

Крім того, дуже вдалим вийшов мешап з піснею "Another Love", яку написав Tom Odell, і яку знає, мабуть, кожен в Україні, — такою вона була популярною на початку повномасштабного вторгнення росії.

Також з’явився чудовий мешап із піснею Arctic Monkeys.

Є й церковна версія пісні про найкращого розмінувальника України:

Крім іншого, "Пса Патрона" також заспівали і німецькою мовою:

Один із виконавців також поклав текст "Пса Патрона" на, мабуть, одну з найвідоміших німецьких пісень "Was wollen wir trinken":

Оригінальний Пес Патрон, до речі, теж оцінив мешапи та кавери:

"Це те, заради чого я плачу за інтернет", "Щось у мені ця пісня змінила", "Пес Патрон найкращий", "Мої вологі мрії втілилися в реальність", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в трендах соцмереж була пісня про дупку огірка, — прослухавши її один раз, складно не включити знову.