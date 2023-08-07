Ви повинні це чути: пісня про "дупу огірка" стала трендом серед українців у TikTok

Щогодини українці знімають все більше відео під цю пісню

Українська співачка Ганна Кажан (також відома як Кажанна) презентувала уривок зі своєї нової пісні про жопку огірка, — вона за лічені дні стала дуже популярною серед українців і потрапила в тренди TikTok.

За шість днів відео Кажанни під звук dupa ogirka зібрали вже близько 500 тисяч переглядів і десятки тисяч лайків.

"Ти гірка, як дупа огірка. Ніхто тебе не хоче їсти, всім ти не така. Дупу огірка не жада ніхто. Попробував і виплюнув, і викинув у вікно", — співає дівчина.

У коментарях вона каже, що повна версія з’явиться на музичних майданчиках 8 серпня .

"Хіт літа і року", "Кажанна це люкс", "Жарти жартами, а я чекаю повну версію", "Мені потрібно це на спотіфай", "Живу в один час із легендою", "Не можу втекти від цієї пісні, вона у мене в голові постійно", "Качає", — серед іншого, пишуть у коментарях.

На момент публікації матеріалу інші українці зняли вже майже 500 відео під цей звук і ті теж швидко стають вірусними.

Варто зауважити, що раніше Кажанна випустила пісню "простиня мого діда", яка теж була вірусною.

Як повідомляв "Телеграф", раніше серед українців у ТікТок також завірусилася пісня "Парова машина".