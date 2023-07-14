Маска старіння завірусилася в TikTok: вона така правдоподібна, що аж лячно (відео)

Фільтр неймовірно правдоподібно показує, як людина виглядатиме на старості

Соцмережі та штучний інтелект просто шаленими темпами розвиваються останніми роками. І серед останніх їх досягнень можна назвати фільтр "Aged" у TikTok, який показує, як ви виглядатимете у старості. Для скептиків відразу уточнимо, що якщо пропустити через нього фото молодих знаменитостей, він покаже зображення дуже схоже на те, як вони виглядають зараз.

На момент публікації матеріалу в ТікТок опублікували вже більше 10,5 мільйонів відео з фільтром "Aged", і серед них є і думки різних експертів про те, що маска дійсно більш-менш правильно показує старіння по типу обличчя користувача. Проте експертів дуже багато, і часто вони помиляються, куди цікавіші справжні докази.

Чи це правда працює?

Щоб перевірити фільтр, його застосували до знімків знаменитостей, зроблених, коли вони були молоді. Зокрема, перевірили на кадрах із культового серіалу "Друзі", а також на знімках молодої Сари Джессіки Паркер, Дрю Беррімор, Мела Гібсона, Джорджа Клуні та інших відомих особистостей.

І зображення, які видав фільтр, справді схожі на те, як усі ці люди виглядають зараз, через десятки років.

Знизу фото зірок у молодості, а зверху результат роботи маски

Дженніфер Еністон і зараз дійсно виглядає досить молодо

Реакція мережі

Більшість користувачів мережі під великим враженням від цієї маски, проте думки їх розділилися: одні говорять про страх старості та смерті, тоді як інші навпаки стверджують, що це допомагає їм впоратися з комплексами та прийняти свій вік.

"Це лякає", "Це допомагає мені змиритися зі страхом старіння і смерті", "Гарно старіти це привілей, який не всі ми отримуємо", "Цей фільтр занадто точний", "Не кажіть мені, що я і правда виглядатиму так, як він показує", "Я виглядаю як на смертному одрі", "Не дай боже, щоб я виглядала так, як показує ця маска", "Дженніфер Еністон так само молода", "Джої і Росс такі точні", "Це божевілля", "Я зараз заплачу", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як використовувати фільтр?

Якщо ви хочете спробувати фільтр на собі, то вам потрібно знайти маску "Aged" у пошуку ТікТок (попередньо зареєструвавшись там з телефону), або знайти відео з нею і натиснути "використати цей ефект". Можна як зробити своє вихідне фото або відео з камери, так і завантажити їх з галереї на телефоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як у ТікТок завірусилася яскрава пародія на пісню "Парова машина", тільки зі словами про росію.