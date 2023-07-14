Маска старения завирусилась в TikTok: она так правдоподобна, что даже жутко (видео)
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Фильтр невероятно правдоподобно показывает, как человек будет выглядеть в старости
Соцсети и искусственный интеллект просто бешеными темпами развиваются в последние годы. И среди последних их достижений можно назвать фильтр "Aged" в TikTok, который показывает, как вы будете выглядеть в старости. Для скептиков сразу уточним, что если пропустить через него фото молодых знаменитостей, он покажет изображение очень похожее на то, как они выглядят сейчас.
На момент публикации материала в ТикТок опубликовали уже более 10,5 миллионов видео с фильтром "Aged", и среди них есть и мнения различных экспертов о том, что маска действительно более-менее правильно показывает старение по типу лица пользователя. Однако экспертов очень много, и часто они ошибаются, — куда более интересны настоящие доказательства.
Правда ли это работает?
Чтобы проверить фильтр, его применили к снимкам знаменитостей, которые были сделаны, когда они были молоды. В частности, проверили на кадрах из культового сериала "Друзья", а также на снимках молодой Сары Джессики Паркер, Дрю Бэрримор, Мела Гибсона, Джорджа Клуни и других известных личностей.
И изображения, которые выдал фильтр, действительно похожи на то, как все эти люди выглядят сейчас, через десятки лет.
Реакция сети
Большинство пользователей сети под большим впечатлением от этой маски, однако мнения их разделились: одни говорят о страхе старости и смерти, в то время как другие наоборот утверждают, что это помогает им справиться с комплексами и принять свой возраст.
"Это пугает", "Это помогает мне смириться со страхом старения и смерти", "Красиво стареть это привилегия, которую не все мы получаем", "Этот фильтр слишком точный", "Не говорите мне, что я и правда буду выглядеть так, как он показывает", "Я выгляжу как на смертном одре", "Не дай бог, чтобы я выглядела так, как показывает эта маска", "Дженнифер Энистон так же молода", "Джои и Росс такие точные", "Это сумасшествие", "Я сейчас заплачу", — среди прочего, пишут в комментариях.
Как использовать фильтр?
Если вы хотите попробовать фильтр на себе, то вам нужно найти маску "Aged" в поиске ТикТок (предварительно зарегистрировавшись там с телефона), или же найти видео с ней и нажать "использовать этот эффект". Можно будет как сделать свое исходное фото или видео с камеры, так и загрузить их из галереи на телефоне.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в ТикТок завирусилась яркая пародия на песню "Парова машина", только со словами про россию.