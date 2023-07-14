Маска старения завирусилась в TikTok: она так правдоподобна, что даже жутко (видео)

Фильтр невероятно правдоподобно показывает, как человек будет выглядеть в старости

Соцсети и искусственный интеллект просто бешеными темпами развиваются в последние годы. И среди последних их достижений можно назвать фильтр "Aged" в TikTok, который показывает, как вы будете выглядеть в старости. Для скептиков сразу уточним, что если пропустить через него фото молодых знаменитостей, он покажет изображение очень похожее на то, как они выглядят сейчас.

На момент публикации материала в ТикТок опубликовали уже более 10,5 миллионов видео с фильтром "Aged", и среди них есть и мнения различных экспертов о том, что маска действительно более-менее правильно показывает старение по типу лица пользователя. Однако экспертов очень много, и часто они ошибаются, — куда более интересны настоящие доказательства.

Правда ли это работает?

Чтобы проверить фильтр, его применили к снимкам знаменитостей, которые были сделаны, когда они были молоды. В частности, проверили на кадрах из культового сериала "Друзья", а также на снимках молодой Сары Джессики Паркер, Дрю Бэрримор, Мела Гибсона, Джорджа Клуни и других известных личностей.

И изображения, которые выдал фильтр, действительно похожи на то, как все эти люди выглядят сейчас, через десятки лет.

Снизу фото звезд в молодости, а сверху результат работы маски

Дженнифер Энистон и сейчас действительно выглядит довольно молодо

Реакция сети

Большинство пользователей сети под большим впечатлением от этой маски, однако мнения их разделились: одни говорят о страхе старости и смерти, в то время как другие наоборот утверждают, что это помогает им справиться с комплексами и принять свой возраст.

"Это пугает", "Это помогает мне смириться со страхом старения и смерти", "Красиво стареть это привилегия, которую не все мы получаем", "Этот фильтр слишком точный", "Не говорите мне, что я и правда буду выглядеть так, как он показывает", "Я выгляжу как на смертном одре", "Не дай бог, чтобы я выглядела так, как показывает эта маска", "Дженнифер Энистон так же молода", "Джои и Росс такие точные", "Это сумасшествие", "Я сейчас заплачу", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как использовать фильтр?

Если вы хотите попробовать фильтр на себе, то вам нужно найти маску "Aged" в поиске ТикТок (предварительно зарегистрировавшись там с телефона), или же найти видео с ней и нажать "использовать этот эффект". Можно будет как сделать свое исходное фото или видео с камеры, так и загрузить их из галереи на телефоне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в ТикТок завирусилась яркая пародия на песню "Парова машина", только со словами про россию.