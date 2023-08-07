Вы должны это слышать: песня про "дупу огірка" стала трендом среди украинцев в TikTok

С каждым часом украинцы снимают все больше видео под эту песню

Начинающая украинская певица Анна Кажан (также известная как Кажанна) презентовала отрывок из своей новой песни про жопку огурца, — она за считанные дни стала очень популярной среди украинцев и попала в тренды TikTok.

За шесть дней видео Кажанны под звук "dupa ogirka" собрали уже около 500 тысяч просмотров и десятки тысяч "лайков".

"Ти гірка, як дупа огірка. Ніхто тебе не хоче їсти, всім ти не така. Дупу огірка не жада ніхто. Попробував і виплюнув, і викинув у вікно", — поет девушка.

В комментариях она говорит, что полная версия появится на музыкальных площадках 8 августа .

"Хит лета и года", "Кажанна это люкс", "Шутки шутками, а я жду полную версию", "Мне нужно это на спотифай", "Живу в одно время с легендой", "Не могу убежать от этой песни, она у меня в голове постоянно", "Качает", — среди прочего, пишут в комментариях.

На момент публикации материала другие украинцы сняли уже почти 500 видео под этот звук, и те тоже быстро становятся вирусными.

Стоит заметить, что ранее Кажанна выпустила песню "простыня моего деда", которая тоже была вирусной.

Как сообщал "Телеграф", ранее среди украинцев в ТикТок также вирусилась песня "Парова машина".