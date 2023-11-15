Пес Патрон захватывает мир: каверы, которые должен услышать каждый

Самому псу Патрону этот тренд очень нравится

В ноябре украинцев порадовал новый тренд в соцсетях, в котором слова песни "Пес Патрон" про лучшего четырехлапого разминировщика Украины накладывают на музыку всемирно известных хитов. Несмотря на то, что уже вышли десятки, а то и сотни версий, тренд не надоедает, и продолжает распространяться.

Ранее мы уже делали подборку лучших хитов. Однако спустя несколько дней с того момента появилось столько новых версий, что просто необходимо сделать еще одну.

Пожалуй, самой трендовой новой версией "Пса Патрона" является мешап с песней "Poker Face" Леди Гаги.

Кроме того, очень удачным вышел мешап с песней "Another Love", которую написал Tom Odell, и которую знает, наверное, каждый в Украине, — так она была популярна в начале полномасштабного вторжения россии.

Также появился отличный мешап с песней Arctic Monkeys.

Есть и церковная версия песни про лучшего разминировщика Украины:

Помимо прочего, "Пса Патрона" также спели и на немецком языке:

Один из исполнителей также положил текст "Пса Патрона" на, пожалуй, одну из самых известных немецких песен "Was wollen wir trinken":

Оригинальный Пес Патрон, к слову, тоже оценил мешапы и каверы:

"Это то, ради чего я плачу за интернет", "Что-то во мне эта песня изменила", "Пес Патрон лучший", "Мои влажные мечты воплотились в реальность", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в трендах соцсетей была песня про жопку огурца, — прослушая ее единожды, сложно не включить снова.