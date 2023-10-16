Укр

Что можно сказать и на маникюре, и в постели? Украинцы создали очень смешной тред

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Собрали фразы, которые можно сказать и на маникюре, и во время секса Новость обновлена 16 октября 2023, 11:57
Собрали фразы, которые можно сказать и на маникюре, и во время секса. Фото telegraf.com.ua

"Мне вас подруга посоветовала", "А почему такая короткая длинна?", "Сфоткаю и выставлю в инсту", — и десятки других смешных вариантов

Реалии жизни сейчас в Украине таковы, что сложно удерживать позитивный настрой и душевное спокойствие, однако это просто необходимо уметь, чтобы не "поехать кукухой". И одна из лучших особенностей украинцев, — умение во всем находить поводы для смеха.

К примеру, недавно в TikTok запустили смешной тред о том, какие фразы можно сказать и на маникюре, и во время секса. Некоторые ответы просто уморительны.

Вот список самых смешных вариантов, по мнению редакции:

  • мне вас подруга посоветовала;
  • муж в уголке посидит, подождет, пока мы закончим;
  • можно чуть быстрее, за мной муж приехал;
  • я тут вчера сама себе немного поковыряла;
  • у вас инструмент упал;
  • оно должно так печь или вытягивать?
  • я хотела черный, ну ладно, давайте нюд;
  • а это нормально, что он от холода стал другим цветом?
  • а почему такая короткая длинна?
  • давайте прервемся, я писать хочу;
  • один вынимай, а эти четыре ставь;
  • а 60 секунд точно достаточно?
  • ой, затекло, мы можем это исправить?
  • я последняя, или после меня еще кто-то есть?
  • я сфоткаю и выставлю в инсту;
  • у меня спина болит, еще долго?
  • мне нужен другой тюбик;
  • можно я супермаму включу, чтобы не было так скучно?
  • я надеюсь, вы инструмент дезинфицируете?
  • можешь вытягивать;
  • увидела пост в инсте, что вам нужны модели для отработки техники и скорости;
  • в прошлый раз было лучше;
  • мне все понравилось, порекомендую вас своей подруге.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие фразы можно сказать и во время секса, и наряжая елку.

Теги:
#Маникюр #Шутки #Юмор #Тред #TikTok