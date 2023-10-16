Что можно сказать и на маникюре, и в постели? Украинцы создали очень смешной тред
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"Мне вас подруга посоветовала", "А почему такая короткая длинна?", "Сфоткаю и выставлю в инсту", — и десятки других смешных вариантов
Реалии жизни сейчас в Украине таковы, что сложно удерживать позитивный настрой и душевное спокойствие, однако это просто необходимо уметь, чтобы не "поехать кукухой". И одна из лучших особенностей украинцев, — умение во всем находить поводы для смеха.
К примеру, недавно в TikTok запустили смешной тред о том, какие фразы можно сказать и на маникюре, и во время секса. Некоторые ответы просто уморительны.
Вот список самых смешных вариантов, по мнению редакции:
- мне вас подруга посоветовала;
- муж в уголке посидит, подождет, пока мы закончим;
- можно чуть быстрее, за мной муж приехал;
- я тут вчера сама себе немного поковыряла;
- у вас инструмент упал;
- оно должно так печь или вытягивать?
- я хотела черный, ну ладно, давайте нюд;
- а это нормально, что он от холода стал другим цветом?
- а почему такая короткая длинна?
- давайте прервемся, я писать хочу;
- один вынимай, а эти четыре ставь;
- а 60 секунд точно достаточно?
- ой, затекло, мы можем это исправить?
- я последняя, или после меня еще кто-то есть?
- я сфоткаю и выставлю в инсту;
- у меня спина болит, еще долго?
- мне нужен другой тюбик;
- можно я супермаму включу, чтобы не было так скучно?
- я надеюсь, вы инструмент дезинфицируете?
- можешь вытягивать;
- увидела пост в инсте, что вам нужны модели для отработки техники и скорости;
- в прошлый раз было лучше;
- мне все понравилось, порекомендую вас своей подруге.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие фразы можно сказать и во время секса, и наряжая елку.