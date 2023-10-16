Что можно сказать и на маникюре, и в постели? Украинцы создали очень смешной тред

"Мне вас подруга посоветовала", "А почему такая короткая длинна?", "Сфоткаю и выставлю в инсту", — и десятки других смешных вариантов

Реалии жизни сейчас в Украине таковы, что сложно удерживать позитивный настрой и душевное спокойствие, однако это просто необходимо уметь, чтобы не "поехать кукухой". И одна из лучших особенностей украинцев, — умение во всем находить поводы для смеха.

К примеру, недавно в TikTok запустили смешной тред о том, какие фразы можно сказать и на маникюре, и во время секса. Некоторые ответы просто уморительны.

Вот список самых смешных вариантов, по мнению редакции:

мне вас подруга посоветовала;

муж в уголке посидит, подождет, пока мы закончим;

можно чуть быстрее, за мной муж приехал;

я тут вчера сама себе немного поковыряла;

у вас инструмент упал;

оно должно так печь или вытягивать?

я хотела черный, ну ладно, давайте нюд;

а это нормально, что он от холода стал другим цветом?

а почему такая короткая длинна?

давайте прервемся, я писать хочу;

один вынимай, а эти четыре ставь;

а 60 секунд точно достаточно?

ой, затекло, мы можем это исправить?

я последняя, или после меня еще кто-то есть?

я сфоткаю и выставлю в инсту;

у меня спина болит, еще долго?

мне нужен другой тюбик;

можно я супермаму включу, чтобы не было так скучно?

я надеюсь, вы инструмент дезинфицируете?

можешь вытягивать;

увидела пост в инсте, что вам нужны модели для отработки техники и скорости;

в прошлый раз было лучше;

мне все понравилось, порекомендую вас своей подруге.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие фразы можно сказать и во время секса, и наряжая елку.