Если бы ваш бывший был фильмом, как бы вы его назвали? Украинцы запустили смешной тренд
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Некоторые из вариантов просто уморительные
Несмотря на кризис, войну и все прочие неурядицы, украинцы не теряют чувства юмора и бодрости духа. Так, в сети запустили смешной тренд, суть которого состоит в том, чтобы предложить название, как можно было бы назвать фильм про вашего бывшего.
Тренд запустила популярная TikTok-блогер @usvidomlena, и за считанные дни он собрал уже более 800 комментариев и тысячи лайков. Среди прочего, предложили и сотни вариантов названий к фильмам.
Вот несколько из самых смешных и популярных ответов на то, как можно назвать фильм про бывшего:
- Жил был пес;
- 50 оттенков синего;
- П***ешь пикчерс;
- Оно;
- Г**но на рельсах;
- Три метра под уровнем плинтуса;
- Возвращение будулая;
- Поворот не туда;
- 3 секунды;
- Леди и бродяга;
- Мальчик с пальчик;
- Чужой;
- Ералаш;
- Унесенный ветром;
- В постели с врагом;
- 50 оттенков абьюза;
- Красавица и чудовище;
- Бедная Настя.
Напомним, ранее "Телеграф" показывал подборку 10 смешных семейных пранков на видео.