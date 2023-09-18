Если бы ваш бывший был фильмом, как бы вы его назвали? Украинцы запустили смешной тренд

Некоторые из вариантов просто уморительные

Несмотря на кризис, войну и все прочие неурядицы, украинцы не теряют чувства юмора и бодрости духа. Так, в сети запустили смешной тренд, суть которого состоит в том, чтобы предложить название, как можно было бы назвать фильм про вашего бывшего.

Тренд запустила популярная TikTok-блогер @usvidomlena, и за считанные дни он собрал уже более 800 комментариев и тысячи лайков. Среди прочего, предложили и сотни вариантов названий к фильмам.

Вот несколько из самых смешных и популярных ответов на то, как можно назвать фильм про бывшего:

Жил был пес;

50 оттенков синего;

П***ешь пикчерс;

Оно;

Г**но на рельсах;

Три метра под уровнем плинтуса;

Возвращение будулая;

Поворот не туда;

3 секунды;

Леди и бродяга;

Мальчик с пальчик;

Чужой;

Ералаш;

Унесенный ветром;

В постели с врагом;

50 оттенков абьюза;

Красавица и чудовище;

Бедная Настя.

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