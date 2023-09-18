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Если бы ваш бывший был фильмом, как бы вы его назвали? Украинцы запустили смешной тренд

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Украинцы шутят, как можно было бы назвать фильм про их бывших Новость обновлена 18 сентября 2023, 16:47
Украинцы шутят, как можно было бы назвать фильм про их бывших. Фото telegraf.com.ua

Некоторые из вариантов просто уморительные

Несмотря на кризис, войну и все прочие неурядицы, украинцы не теряют чувства юмора и бодрости духа. Так, в сети запустили смешной тренд, суть которого состоит в том, чтобы предложить название, как можно было бы назвать фильм про вашего бывшего.

Тренд запустила популярная TikTok-блогер @usvidomlena, и за считанные дни он собрал уже более 800 комментариев и тысячи лайков. Среди прочего, предложили и сотни вариантов названий к фильмам.

Вот несколько из самых смешных и популярных ответов на то, как можно назвать фильм про бывшего:

  • Жил был пес;
  • 50 оттенков синего;
  • П***ешь пикчерс;
  • Оно;
  • Г**но на рельсах;
  • Три метра под уровнем плинтуса;
  • Возвращение будулая;
  • Поворот не туда;
  • 3 секунды;
  • Леди и бродяга;
  • Мальчик с пальчик;
  • Чужой;
  • Ералаш;
  • Унесенный ветром;
  • В постели с врагом;
  • 50 оттенков абьюза;
  • Красавица и чудовище;
  • Бедная Настя.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал подборку 10 смешных семейных пранков на видео.

Теги:
#Шутки #Юмор #Бывшие