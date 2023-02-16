Ученые доказали, что основная причина разводов — брак: веселые шутки про бывших супругов

Проведите этот день в хорошем настроении

Любовь — это очень прекрасно, но бывают и такие случаи, когда она заканчивается, и тогда на ее смену приходит развод. И каждый из супругов переносит расставание по-разному, не зря ведь на эту тему так много шуток и приколов.

"Телеграф" собрал для вас подборку смешных анекдотов про развод и бывших супругов, чтобы вы немого посмеялись, и хорошо, если бы не повторяли за героями этих шуток.

Следует ли считать лишний вес, накопившийся за годы супружества, совместно нажитым? Как с ним поступать при разводе?

Мужик после развода листает свой паспорт и думает: "Да, только под три жены еще места и осталось. Надо с умом потратить".

— Что это ты не в настроении? — Сегодня поехали с женой разводиться… Не доехали. — А что так? — Поругались.

— Доктор, полгода назад я развелся с женой. Прибавил в весе 30 кило. — Это же элементарно лечится! Просто перестаньте уже праздновать.

При разводе женщина умнеет, худеет и хорошеет. А лишний вес, головная боль и грязные носки по наследству переходят той, которая разрушила семью.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.