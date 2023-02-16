Вчені довели, що основна причина розлучень — шлюб: веселі жарти про колишнє подружжя
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Кохання — це дуже чудово, але бувають і такі випадки, коли воно закінчується, і тоді на його зміну приходить розлучення. І кожен з подружжя переносить розставання по-різному, адже не дарма на цю тему так багато жартів і приколів.
"Телеграф" зібрав для вас добірку смішних анекдотів про розлучення і колишнього подружжя, щоб ви німого посміялися, і добре, якби не повторювали за героями цих жартів.
Чи слід вважати зайву вагу, що накопичилася за роки подружжя, спільно нажитою? Як з нею поводитися під час розлучення?
Чоловік після розлучення гортає свій паспорт і думає: "Так, тільки під три дружини ще місця і залишилося. Треба з розумом витратити".
— Чого ти не в настрої?
— Сьогодні поїхали з дружиною розлучатися… Не доїхали.
- А що так?
— Посварилися.
— Лікарю, пів року тому я розлучився з дружиною. Додав у вазі 30 кілограмів.
- Це ж елементарно лікується! Просто перестаньте святкувати.
При розлученні жінка розумніє, худне і гарніє. А зайва вага, головний біль та брудні шкарпетки у спадок переходять тій, що зруйнувала родину.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.