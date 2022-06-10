Чоловік – це тимчасово, а ось колишній чоловік – це назавжди: смішні жарти про ексів

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Навіть у складних життєвих ситуаціях український народ веселий і завжди знайде привід, над чим посміятися. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

Смішні анекдоти про стосунки між колишніми на кілька хвилин повернуть нас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!

Хочу висловити велику подяку своєму колишньому за ті шалені, незабутні, наповнені радістю та щастям дні, які мені пощастило прожити одразу після нашого розлучення!

Коли мені хочеться дізнатися, як поживає мій колишній, я перемикаю телевізор на канал "Animal Planet" і дивлюся на козлів: ось він живий, здоровий, травку жере.

У п’ятницю тринадцятого числа вирішив жартома викликати сатану. Знайшов в інтернеті заклинання, читаю, на третьому рядку дзвінок у двері. Відкриваю – колишня.

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Хто після розставання більше не моніторить колишніх і не стежить за їхніми життями, той навіть крутіший за героїв бойовиків, які не обертаються на вибух.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.