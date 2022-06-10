Муж — это временно, а вот бывший муж — это навсегда: смешные шутки про эксов

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Даже в сложных жизненных ситуациях украинский народ веселый и всегда найдет повод над чем посмеяться. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

Смешные анекдоты об отношениях между бывшими на несколько минут вернут нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!

Хочу выразить огромную благодарность своему бывшему за те безумные, незабываемые, наполненные радостью и счастьем дни, которые мне посчастливилось прожить сразу после нашего расставания!

Когда мне хочется узнать, как поживает мой бывший, я переключаю телевизор на канал "Animal Planet" и смотрю на козлов: вот он — жив, здоров, травку жрёт.

В пятницу тринадцатого числа решил в шутку вызвать сатану. Нашел в интернете заклинание, читаю, на третьей строчке звонок в дверь. Открываю — бывшая.

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Кто после расставания больше не мониторит бывших и не следит за их жизнями, тот даже круче героев боевиков, которые не оборачиваются на взрыв.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.