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Якби ваш колишній був фільмом, як би ви його назвали? Українці запустили кумедний тренд

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Українці жартують, як можна було б назвати фільм про їхніх колишніх Новина оновлена 18 вересня 2023, 16:47
Українці жартують, як можна було б назвати фільм про їхніх колишніх. Фото telegraf.com.ua

Деякі з варіантів неймовірно смішні

Незважаючи на кризу, війну та решту негараздів, українці не втрачають почуття гумору та бадьорості духу. Так, у мережі запустили смішний тренд, суть якого полягає в тому, щоб запропонувати назву, як можна було б назвати фільм про колишнього.

Тренд запустила популярна TikTok-блогер @usvidomlena, і за лічені дні він зібрав вже понад 800 коментарів та тисячі лайків. Серед іншого, запропонували сотні варіантів назв до фільмів.

Ось кілька із найсмішніших і найпопулярніших відповідей на те, як можна назвати фільм про колишнього:

  • Жив був пес;
  • 50 відтінків синього;
  • П***ьож пікчерс;
  • Воно;
  • Г**но на рейках;
  • Три метри під рівнем плінтуса;
  • Повернення будулая;
  • Поворот не туди;
  • 3 секунди;
  • Леді та безхатько;
  • Мальчік з пальчик;
  • Чужий;
  • Єралаш;
  • Віднесений вітром;
  • У ліжку з ворогом;
  • 50 відтінків аб’юзу;
  • Красуня і чудовисько;
  • Бідна Настя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував добірку 10 смішних сімейних пранків на відео.

Теги:
#Жарти #Гумор #Колишні