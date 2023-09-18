Якби ваш колишній був фільмом, як би ви його назвали? Українці запустили кумедний тренд
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Деякі з варіантів неймовірно смішні
Незважаючи на кризу, війну та решту негараздів, українці не втрачають почуття гумору та бадьорості духу. Так, у мережі запустили смішний тренд, суть якого полягає в тому, щоб запропонувати назву, як можна було б назвати фільм про колишнього.
Тренд запустила популярна TikTok-блогер @usvidomlena, і за лічені дні він зібрав вже понад 800 коментарів та тисячі лайків. Серед іншого, запропонували сотні варіантів назв до фільмів.
Ось кілька із найсмішніших і найпопулярніших відповідей на те, як можна назвати фільм про колишнього:
- Жив був пес;
- 50 відтінків синього;
- П***ьож пікчерс;
- Воно;
- Г**но на рейках;
- Три метри під рівнем плінтуса;
- Повернення будулая;
- Поворот не туди;
- 3 секунди;
- Леді та безхатько;
- Мальчік з пальчик;
- Чужий;
- Єралаш;
- Віднесений вітром;
- У ліжку з ворогом;
- 50 відтінків аб’юзу;
- Красуня і чудовисько;
- Бідна Настя.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував добірку 10 смішних сімейних пранків на відео.