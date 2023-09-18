Якби ваш колишній був фільмом, як би ви його назвали? Українці запустили кумедний тренд

Деякі з варіантів неймовірно смішні

Незважаючи на кризу, війну та решту негараздів, українці не втрачають почуття гумору та бадьорості духу. Так, у мережі запустили смішний тренд, суть якого полягає в тому, щоб запропонувати назву, як можна було б назвати фільм про колишнього.

Тренд запустила популярна TikTok-блогер @usvidomlena, і за лічені дні він зібрав вже понад 800 коментарів та тисячі лайків. Серед іншого, запропонували сотні варіантів назв до фільмів.

Ось кілька із найсмішніших і найпопулярніших відповідей на те, як можна назвати фільм про колишнього:

Жив був пес;

50 відтінків синього;

П***ьож пікчерс;

Воно;

Г**но на рейках;

Три метри під рівнем плінтуса;

Повернення будулая;

Поворот не туди;

3 секунди;

Леді та безхатько;

Мальчік з пальчик;

Чужий;

Єралаш;

Віднесений вітром;

У ліжку з ворогом;

50 відтінків аб’юзу;

Красуня і чудовисько;

Бідна Настя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував добірку 10 смішних сімейних пранків на відео.