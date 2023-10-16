Що можна сказати і на манікюрі, і у ліжку? Українці створили дуже смішний тред
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"Мені вас подруга порадила", "А чому така коротка довжина?", "Сфоткаю і виставлю в інсту", — і десятки інших кумедних варіантів
Реалії життя зараз в Україні такі, що складно утримувати позитивний настрій та душевний спокій, проте це просто необхідно вміти, щоб не "поїхати зазуленькою". І одна з найкращих особливостей українців — уміння у всьому знаходити приводи для сміху.
Наприклад, нещодавно в TikTok запустили кумедний тред про те, які фрази можна сказати і на манікюрі, і під час сексу. Деякі відповіді ну дуже смішні.
Ось список найсмішніших варіантів, на думку редакції:
- мені вас подруга порадила;
- чоловік у куточку посидить, зачекає, доки ми закінчимо;
- можна трохи швидше, за мною чоловік приїхав;
- я тут учора сама собі трохи поколупала;
- у вас інструмент упав;
- воно має так пекти чи витягувати?
- я хотіла чорний, ну гаразд, давайте нюд;
- а це нормально, що він від холоду став іншого кольору?
- а чому така коротка довжина?
- давайте перервемося, я пісяти хочу;
- один виймай, а ці чотири став;
- а 60 секунд точно достатньо?
- ой, затекло, ми можемо це виправити?
- я остання, чи після мене ще хтось є?
- я сфоткаю та виставлю в інсту;
- у мене спина болить, ще довго?
- мені потрібний інший тюбик;
- можна я супермаму увімкну, щоб не було так нудно?
- я сподіваюся, ви інструмент дезінфікуєте?
- можеш витягувати;
- побачила пост в інсті, що вам потрібні моделі для відпрацювання техніки та швидкості;
- минулого разу було краще;
- мені все сподобалося, рекомендую вас своїй подрузі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які фрази можна сказати і під час сексу, і наряджаючи ялинку.