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Що можна сказати і на манікюрі, і у ліжку? Українці створили дуже смішний тред

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали фрази, які можна сказати і на манікюрі, і під час сексу Новина оновлена 16 жовтня 2023, 11:57
Зібрали фрази, які можна сказати і на манікюрі, і під час сексу. Фото telegraf.com.ua

"Мені вас подруга порадила", "А чому така коротка довжина?", "Сфоткаю і виставлю в інсту", — і десятки інших кумедних варіантів

Реалії життя зараз в Україні такі, що складно утримувати позитивний настрій та душевний спокій, проте це просто необхідно вміти, щоб не "поїхати зазуленькою". І одна з найкращих особливостей українців — уміння у всьому знаходити приводи для сміху.

Наприклад, нещодавно в TikTok запустили кумедний тред про те, які фрази можна сказати і на манікюрі, і під час сексу. Деякі відповіді ну дуже смішні.

Ось список найсмішніших варіантів, на думку редакції:

  • мені вас подруга порадила;
  • чоловік у куточку посидить, зачекає, доки ми закінчимо;
  • можна трохи швидше, за мною чоловік приїхав;
  • я тут учора сама собі трохи поколупала;
  • у вас інструмент упав;
  • воно має так пекти чи витягувати?
  • я хотіла чорний, ну гаразд, давайте нюд;
  • а це нормально, що він від холоду став іншого кольору?
  • а чому така коротка довжина?
  • давайте перервемося, я пісяти хочу;
  • один виймай, а ці чотири став;
  • а 60 секунд точно достатньо?
  • ой, затекло, ми можемо це виправити?
  • я остання, чи після мене ще хтось є?
  • я сфоткаю та виставлю в інсту;
  • у мене спина болить, ще довго?
  • мені потрібний інший тюбик;
  • можна я супермаму увімкну, щоб не було так нудно?
  • я сподіваюся, ви інструмент дезінфікуєте?
  • можеш витягувати;
  • побачила пост в інсті, що вам потрібні моделі для відпрацювання техніки та швидкості;
  • минулого разу було краще;
  • мені все сподобалося, рекомендую вас своїй подрузі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які фрази можна сказати і під час сексу, і наряджаючи ялинку.

Теги:
#Манікюр #Жарти #Гумор #Тред #TikTok