Що можна сказати і на манікюрі, і у ліжку? Українці створили дуже смішний тред

"Мені вас подруга порадила", "А чому така коротка довжина?", "Сфоткаю і виставлю в інсту", — і десятки інших кумедних варіантів

Реалії життя зараз в Україні такі, що складно утримувати позитивний настрій та душевний спокій, проте це просто необхідно вміти, щоб не "поїхати зазуленькою". І одна з найкращих особливостей українців — уміння у всьому знаходити приводи для сміху.

Наприклад, нещодавно в TikTok запустили кумедний тред про те, які фрази можна сказати і на манікюрі, і під час сексу. Деякі відповіді ну дуже смішні.

Ось список найсмішніших варіантів, на думку редакції:

мені вас подруга порадила;

чоловік у куточку посидить, зачекає, доки ми закінчимо;

можна трохи швидше, за мною чоловік приїхав;

я тут учора сама собі трохи поколупала;

у вас інструмент упав;

воно має так пекти чи витягувати?

я хотіла чорний, ну гаразд, давайте нюд;

а це нормально, що він від холоду став іншого кольору?

а чому така коротка довжина?

давайте перервемося, я пісяти хочу;

один виймай, а ці чотири став;

а 60 секунд точно достатньо?

ой, затекло, ми можемо це виправити?

я остання, чи після мене ще хтось є?

я сфоткаю та виставлю в інсту;

у мене спина болить, ще довго?

мені потрібний інший тюбик;

можна я супермаму увімкну, щоб не було так нудно?

я сподіваюся, ви інструмент дезінфікуєте?

можеш витягувати;

побачила пост в інсті, що вам потрібні моделі для відпрацювання техніки та швидкості;

минулого разу було краще;

мені все сподобалося, рекомендую вас своїй подрузі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які фрази можна сказати і під час сексу, і наряджаючи ялинку.