Згадуємо шедеври: хіти "Валентина Стрикала" переклали українською

Юрій Каплан написав зовсім мало пісень українською, — але ж їх можна перекласти

У 2010-х роках в Україні був неймовірно популярний гурт "Валентин Стрикало" та його соліст Юрій Каплан, проте на сьогоднішній день колектив давно розпався, а більшість їх старих пісень були записані російською мовою. Але це не біда, оскільки на просторах мережі знайшлося вдосталь охочих перекласти їх українською. "Телеграф" зібрав частину вдалих каверів.

Серед іншого, переспівали такі колись знамениті пісні як "Кайен" ("Каєн"), "Яхта парус", "Кладбище самолетов" ("Цвинтар літаків"), "Гори", "Тени" ("Тіні"), і варто визнати, що звучать вони дуже непогано.

"Люблю пісні Каплана, це так чудово, коли їх перекладають українською", "Дуже добре звучить", "Нарешті добре переклали", "Ви не уявляєте, як робите мене щасливою укр версією Стрикала. Дякую!", "Українська робить з будь-якої пісні шедевр", "Як слухач Стрикала з більш ніж десятирічним стажем, — я в захваті", "Каплан геній, шкодую, що застав кінець його кар’єри", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як відомо, "Валентин Стрикало" це рок-гурт, який з’явився у 2010 році. Його створив Юрій Каплан із Запоріжжя, який спочатку прославився, записуючи звернення до зірок під ім’ям Валентина Стрикала з вигаданого села Бурильцеве. Гурт встиг випустити три альбоми: "Смирись и расслабься!", "Часть чего-то большего" та "Развлечение", в ході яких перейшов від веселого панк-року до депресивної музики. У 2018 році колектив пішов у "творчу відпустку", згодом Каплан заявив, що групи більше немає. Зараз Юрій Каплан волонтерить та допомагає ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українці випустили чудовий переклад на знамениту пісню "Позови меня с собой" Пугачової.