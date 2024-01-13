Галкин сравнил Охлобыстина с Берией: "Только санитаров не хватает" (видео)

В стране существует жесткое наказание за оскорбления кого-либо

Российский шоумен и юморист Максим Галкин во время выступления в ОАЭ сравнил актера-путиниста Ивана Охлобыстина с главой НКВД времен Иосифа Сталина Лаврентием Берией и главой ВЧК Феликсом Дзержинским, за что был оштрафован.

Видеозаписью с его выступления поделился telegram-канал Дубай.REPORT. Отмечается, что выступление проходило в "Дубай-Опере" и судя по кадрам выступления артист знал, что без внимания властей его шутки не останутся.

"Вот Олобыстин он надел очки Берии, кожаный плащ Феликса Эдмундовича и вышел с этим своим "Гойда!". Он уже готов, только санитаров под боком не хватало", — сказал Галкин.

Стоит отметить, что в ОАЭ запрещены любые оскорбления кого-либо. Как объясняет uae-consulting, даже если просто в шутку назвать другого человека глупым, то за этом можно получить огромный штраф до 20 тысяч дирхамов (чуть больше 200 тысяч гривен), поэтому неудивительно, что выступлением Галкина заинтересовались в DTCM — местном органе, контролирующим соблюдение законов.

При этом максимальное наказание за оскорбление в ОАЭ предусматривает штраф в 500 тысяч дирхамов (5,1 миллиона гривен) и году тюрьмы. Оно применяется, если кто-то кого-либо оскорбил в интернете.

Как сообщалось ранее, после полномасштабного вторжения России в Украину четко выразил свою позицию и уехал за пределы страны-агрессора в Израиль, а при этом в самой РФ ему захотели запретить въезд.