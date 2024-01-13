Галкін порівняв Охлобистіна з Берією: "Тільки санітарів не вистачає" (відео)

У країні існує жорстке покарання за образу будь-кого

Російський шоумен та гуморист Максим Галкін під час виступу в ОАЕ порівняв актора-путініста Івана Охлобистіна з головою НКВС часів Йосипа Сталіна Лаврентієм Берією та головою ВЧК Феліксом Дзержинським, за що його оштрафували.

Відеозаписом із його виступу поділився telegram-канал Дубай.REPORT. Зазначається, що виступ відбувався у "Дубай-Опері" і, судячи з кадрів виступу, артист знав, що поза увагою влади його жарти не залишаться.

"От Охлобистін він одягнув окуляри Берії, шкіряний плащ Фелікса Едмундовича і вийшов із цим своїм "Гойда!". Він уже готовий, тільки санітарів під боком не вистачало", — сказав Галкін.

Варто зазначити, що в ОАЕ заборонені будь-які образи будь-кого. Як пояснює uae-consulting, навіть якщо просто жартома назвати іншу людину дурною, то за цим можна отримати величезний штраф до 20 тисяч дирхамів (трохи понад 200 тисяч гривень), тому не дивно, що виступом Галкіна зацікавилися в DTCM — місцевому органі, який контролює дотримання законів.

При цьому максимальне покарання за образу в ОАЕ передбачає штраф 500 тисяч дирхамів (5,1 мільйона гривень) та року в’язниці. Воно застосовується, якщо хтось когось образив в інтернеті.

Як повідомлялося раніше, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чітко висловив свою позицію і поїхав за межі країни-агресора до Ізраїлю, а при цьому в самій РФ йому захотіли заборонити в’їзд.