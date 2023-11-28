В росії готують "табу" на в’їзд Максима Галкіна

Кремлівським посіпакам заважає постать гумориста Максима Галкіна

Шоумен та гуморист Максим Галкін має насичене творче життя за межами росії. Знаменитість після повномасштабного вторгнення росії в Україну чітко висловив свою позицію та виїхав за межі країни-агресорки до Ізраїлю, а зараз йому хочуть заборонити в'їзд на територію рф.

Його, як і багатьох інших зірок, що засудили криваві дії Кремля, називають "іноагентом". Зокрема глава федерального проекту з безпеки Віталій Бородін, який відомий як борець з "іноагентами", розмістив у мережі витяги з документів, згідно з якими Максим Галкін, Андрій Макаревич та інші вороги можуть залишитися за кордоном назавжди, пише Telegram-канал Baza.

"Громадянину рф, внесеному до реєстру, який проживає на території іноземної держави, публічно виступає проти основ конституційного ладу і безпеки рф, заборонено в'їжджати на територію рф для проживання і ведення будь-якої діяльності", — зазначено в документі.

В документі аж ніяк не згадується про дружину Галкіна Аллу Пугачову, яка разом з чоловіком та дітьми виїхала до Ізраїлю.

Нагадаємо, що Максим Галкін жорстко висловлювався про владу росії, він займався благодійністю та передавав кошти українцям, які постраждали від війни. Гуморист наголошував, що повертатися до росії не планує доти, доки там не прийдуть до влади люди з іншим мисленням та цінностями.

Додамо, що наразі Максим Галкін проживає із сім'єю на Кіпрі та засуджує будь-які терористичні режими.

Раніше "Телеграф" писав, що Алла Пугачова раптово повернулася до рф. Росіяни зустріли примадонну з обуренням та хейтом.