В россии готовят "табу" на въезд Максима Галкина

Кремлевским прихвостням мешает фигура юмориста Максима Галкина

Шоумен и юморист Максим Галкин имеет насыщенную творческую жизнь за пределами россии. Знаменитость после полномасштабного вторжения рф в Украину четко выразил свою позицию и уехал за пределы страны-агрессорки в Израиль, а сейчас ему хотят запретить въезд на территорию россии.

Его, как и многих других звезд, осудивших кровавые действия Кремля, называют "иноагентом". В частности, глава федерального проекта по безопасности Виталий Бородин, известный как борец с "иноагентами", разместил в сети документы, согласно с которыми Максим Галкин, Андрей Макаревич и другие враги могут остаться за границей навсегда, пишет Telegram-канал Baza.

"Гражданину россии, внесенному в реестр, проживающему на территории иностранного государства, который публично выступает против основ конституционного строя и безопасности россии, запрещено въезжать на территорию россии для проживания и ведения какой-либо деятельности", — говорится в документе.

В документе никак не упоминается о жене Галкина Алле Пугачевой, которая вместе с мужем и детьми уехала в Израиль.

Напомним, что Максим Галкин жестко высказывался о власти россии, он занимался благотворительностью и передавал средства пострадавшим от войны украинцам. Юморист подчеркивал, что возвращаться в россию не планирует, пока там не придут к власти люди с другим мышлением и ценностями.

Добавим, что Максим Галкин проживает с семьей на Кипре и осуждает любые террористические режимы.

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