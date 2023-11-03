Пугачева внезапно вернулась в рф: россияне грозят ей допросом за "финансирование ВСУ" (фото)

Пугачеву заметили на российской границе, правда, без Галкина и детей

Слухи о выезде певицы Аллы Пугачевой из воюющего Израиля подтвердились. Однако артистка прибыла без мужа Максима Галкина и детей.

Российские медиа пишут, что Алла Пугачева прибыла в рф через пункт пропуска в Псковской области, после чего последовала в свой замок в подмосковной деревне. Соответствующие фото и видео распространяют российские Телеграм-каналы.

Так, в сети появились снимки, где запечатлели 74-летнюю Аллу Пугачеву на улице в стильном образе. На певице джинсы, шуба светло-розового оттенка, кроссовки и кепка в тон, а также серебристая сумка. Хотя артистка надела большие очки, ее легко узнать.

Россияне встретили примадонну с возмущением и хейтом. Более того, по данным SHOT, такая себе общественная организация "Зов народа" требует задержать Пугачеву и допросить о финансировании украинской армии. В частности, активисты обижены, что певица называла их "холопами и рабами". За это требуют штраф чуть больше 100 долларов по статье за "публичное оскорбление в интернете".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алла Пугачева впервые вышла на связь после обострения в Израиле и заявила в соцсети "живем дальше". До этого Максим Галкин говорил, что семья не планирует выезжать из страны и поддерживает израильтян.