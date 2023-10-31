Пугачева после событий в Израиле впервые вышла на связь (фото)

Артистка показала фото с мужем и детьми

Известная советская и российская певица Алла Пугачева, которая после начала войны в Украине вместе с семьей покинула рф и уехала жить в Израиль, показала кадры с детьми и мужем Максимом Галкиным.

Это первый за долгие месяцы пост звезды в Instagram, особенно учитывая начало войны в Израиле. На снимках артистка показала себя с мужем Максимом Галкиным, видимо, во время какого-то светского выхода. Также в публикации есть отдельные фото дочери Лизы и сына Гарри. Как видно на кадрах, 74-летняя Пугачева выглядит просто превосхдно, она моложая и стильно одетая.

В подписи к публикации артистка лаконично написала: "Живем дальше". При этом Алла Борисовна закрыла возможность комментировать свои публикации в соцсети, видимо, опасаясь нападок от российских хейтеров.

Отметим, что, когда начались бомбежки Израиля, Галкин записал видео, в котором рассказал поклонникам, что они с Пугачевой не собираются никуда выезжать из страны. Позже российские пропагандистские СМИ распространили информацию о том, что Пугачева с детьми уехала на Кипр. Тем временем сам Максим Галкин отправился в тур по Европе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский комик Максим Галкин спел украинскую песню на концерте в Варшаве. Этим перформансом он вызвал бурную реакцию зрителей в зале и пользователей в сети.