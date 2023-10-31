Пугачова після подій в Ізраїлі вперше вийшла на зв’язок (фото)

Артистка показала фото з чоловіком та дітьми

Відома радянська та російська співачка Алла Пугачова, яка після початку війни в Україні разом із сім’єю покинула рф та поїхала жити в Ізраїль, показала кадри з дітьми та чоловіком Максимом Галкіним.

Це перший за довгі місяці пост зірки в Instagram, особливо з огляду на початок війни в Ізраїлі. На знімках артистка показала себе із чоловіком Максимом Галкіним, мабуть, під час якогось світського виходу. Також у публікації є окремі фото доньки Лізи та сина Гаррі. Як видно на кадрах, 74-річна Пугачова виглядає просто чудово, вона моложава та стильно одягнена.

У підписі до публікації артистка лаконічно написала: "Живемо далі". При цьому Алла Борисівна закрила можливість коментувати свої публікації у соцмережі, мабуть, побоюючись нападок від російських хейтерів.

Зазначимо, що коли почалися бомбардування Ізраїлю, Галкін записав відео, в якому розповів шанувальникам, що вони з Пугачовою не збираються нікуди виїжджати з країни. Пізніше російські пропагандистські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Пугачова з дітьми виїхала на Кіпр. Тим часом сам Максим Галкін вирушив у тур Європою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський комік Максим Галкін заспівав українську пісню на концерті у Варшаві. Цим перформансом він викликав бурхливу реакцію глядачів у залі та користувачів у мережі.