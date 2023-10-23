Алла Пугачова з дітьми залишила Ізраїль, що воює, — ЗМІ

Поки Галкін на гастролях, його дружина може перебувати за кордоном

Поки Ізраїль продовжує боротися з терористами ХАМАС та захищати свої території, в інфопросторі з’явилася інформація, що російська співачка Алла Пугачова виїхала з Ізраїлю та влаштувалася з дітьми на популярному курортному острові.

Це передають росЗМІ, посилаючись на оточення 74-річної артистки. Нібито Пугачова скористалася кіпрським паспортом і найближчим часом Примадонна разом із 10-річними двійнятами Гаррі та Лізою перебуватимуть на Кіпрі.

Додамо, що зараз, судячи з публікацій чоловіка співачки Максима Галкіна в мережі, російський гуморист активно гастролює країнами Європи і виступає перед шанувальниками за кордоном.

Зазначимо, що згідно з інформацією про місцезнаходження акаунту Пугачової в Інстаграмі, вона повинна перебувати в Ізраїлі, що воює. Жодних спростуваннь російські зірки, які підтримали Україну у війні з росією, поки що не надавали.

До речі, раніше Максим Галкін заявив, що його родина не збирається залишати Ізраїль і продовжуватиме підтримувати мешканців своєї нової батьківщини у їхніх прагненнях захистити країну. Російський гуморист навіть заявив, що готовий був би воювати, але оскільки він не служив в ізраїльській армії, то допомагатиме інакше. Пізніше Галкін поділився фото своїх дітей, які ховаються у бомбосховищі під час обстрілів.