Війна може закінчитися: Ізраїль висунув дві умови бойовикам ХАМАС

Активна фаза війни триває з 7 жовтня

Ізраїльська армія готова відмовитися від проведення наземної операції у секторі Гази. Для цього бойовики ХАМАС мають виконати низку умов.

"Телеграф" стежить за подіями на Близькому Сході в режимі онлайн: Війна в секторі Гази триває, трагедія у лікарні розжарила ситуацію: хроніка (оновлюється)

Зокрема всі бойовики ХАМАС повинні здатися в полон. Про це в інтерв’ю австралійському радіо ABC Melbourne заявив речник армії Ізраїлю Джонатан Конрікус.

Другою умовою він назвав визволення полонених.

"Якби ХАМАС вийшов зі своїх укриттів, повернув би наших заручників і здався б беззастережно, тоді б війна закінчилася", — зазначив він.

До речі, Конрікус не зміг відповісти на запитання ведучого про те, що було б пріоритетнішим для його армії — повна ліквідація ХАМАС або звільнення всіх заручників.

Раніше у ЗМІ була інформація про те, що США та країни Європейського Союзу просять Ізраїль відкласти наземну операцію на території Сектору Гази. Джерело писало, що з бойовиками ХАМАС почалися секретні переговори щодо звільнення заручників, а посередником у них виступає Катар.

Нагадаємо, що бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня. З того часу щодня Ізраїль завдає масованих ударів по Сектору Гази, гинуть тисячі мирних громадян.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 23 жовтня ЦАХАЛ атакував позиції Хізбалли в Південному Лівані.