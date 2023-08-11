"Щасливий татко двох янголят": Галкін показав своїх дітей від Пугачової, які подорослішали (фото)

Двійнята Гаррі та Ліза весело відпочивають у літні дні

Відомий російський гуморист, актор і телеведучий Максим Галкін, який приємно провів вечір на виступі Вєрки Сердючки в Юрмалі, порадував своїх шанувальників новим кадром двійнят, що подорослішали, — сина Гаррі та доньки Єлизавети.

Фото з літнього відпочинку в Ізраїлі чоловік виклав у соцмережі Інстаграм. На знімку Гаррі та Ліза із зірковим батьком розважаються на дитячому майданчику. Брат і сестричка у купальних костюмах.

До речі, у вересні спільним дітям Галкіна та естрадної російської співачки Алли Пугачової, яка нещодавно приміряла образ Барбі, виповниться по 10 років. Варто зазначити, що після виїзду з росії шоумен помітно помолодшав.

У коментарях підписники написали, що в артиста гарні та щасливі діти, а українці вкотре подякували росіянину за його антивоєнну позицію.

Нагадаємо, що латвійська співачка Лайма Вайкуле назвала Максима Галкіна майбутнім російським президентом, порівнявши гумориста з українським лідером Володимиром Зеленським. Сам Галкін неодноразово висміював на своїх гастролях росіян та їхнього диктатора путіна. Днями гуморист пройшовся відомими фейками російської пропаганди про українських "бойових комарів".