"Счастливый папочка двух ангелочков": Галкин показал своих повзрослевших детей от Пугачевой (фото)

Двойняшки Гарри и Лиза весело отдыхают в летние деньки

Известный российский юморист, актер и телеведущий Максим Галкин, приятно проводивший вечер на выступлении Верки Сердючки в Юрмале, порадовал своих поклонников новым кадром повзрослевших двойняшек — сына Гарри и дочки Елизаветы.

Фото с летнего отдыха в Израиле мужчина выложил в соцсети Инстаграм. На снимке Гарри и Лиза со звездным отцом развлекаются на детской площадке. Братик и сестричка в купальных костюмах.

Кстати, в сентябре совместным детям Галкина и эстрадной российской певицы Аллы Пугачевой, недавно примерившая образ Барби, исполниться по 10 лет. Стоит отметить, что после выезда из россии шоумен заметно помолодел.

В комментариях подписчики написали, что у артиста красивые и счастливые дети, а украинцы в который раз поблагодарили россиянина за его антивоенную позицию.

Напомним, что латвийская певица Лайма Вайкуле назвала Максима Галкина будущим российским президентом, сравнив юмориста с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сам Галкин неоднократно высмеивал на своих гастролях россиян и их диктатора путина. На днях юморист прошелся по известным фейкам российской пропаганды об украинских "боевых комарах".