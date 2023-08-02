Сердючка заспівала "Раша, гудбай" перед Пугачовою і Макаревичем: багатозначна реакція росіян (відео)

Зірки, які виступили проти війни в Україні, побували на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі

У Юрмалі завершився музичний фестиваль Лайми Вайкуле, який співачка присвятила воюючій Україні та її мирним жителям. Гостями шоу були не лише українські виконавці, а й близькі друзі Вайкуле — Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним, а також Андрій Макаревич із дружиною Ейнат Кляйн.

Вєрка Сердючка, яка виступила з "мамою", виконала для глядачів свій оновлений хіт Russia Good Bye, який так дратує російських пропагандистів і тих самих "простих росіян". Тепер з’явилася реакція російських артистів, які з першого дня повномасштабного вторгнення підтримали нашу країну у боротьбі з рф.

У той час, коли Сердючка буквально "запалювала" на сцені зі словами прощання у бік країни-агресорки, Пугачова, Галкін і Макаревич у відповідь лише посміхалися і, судячи з виразу їхніх облич, ніяк негативно не відреагували на слова про росію.

Відео моменту виклала на своїй сторінці в Інстаграмі Ейнат Кляйн, яка, варто нагадати, народилася у Києві, а зараз працює журналісткою та живе з Андрієм Макаревичем та їхнім спільним маленьким сином в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2022 року ізраїльська журналістка Ейнат Кляйн присвятила Україні пост у соцмережах та підписала його українською мовою, опублікувавши фото свого сина від російського співака Андрія Макаревича у кольорах українського прапора.