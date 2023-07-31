Оля Фреймут вперше з початку повномасштабного вторгнення повернулася до Києва (фото)

Приїзд ексведучої "Ревізора" до столиці вже викликав першу реакцію в мережі

Слідом за несподіваним поверненням до Києва співачки Віри Брежнєвої, в українську столицю приїхала телеведуча Оля Фреймут. Її приїзд вже викликав першу реакцію у мережі.

Про своє повернення Фреймут повідомила в соцмережі Інстаграм, опублікувавши у сторіс фото таблички з написом "КИЇВ", розташованої при в’їзді до столиці неподалік аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського (Жуляни).

Знімок колишня ведуча програми "Ревізор" ніяк не підписала. Цей "мовчазний" пост вже отримав першу реакцію в мережі. Так, у Телеграм-каналі Harley Quinn написали, що тепер українці з нетерпінням чекають на "спільні ревізії косметологічних клінік з Миколою Тищенком, і колаборацію на години ниття і страждань з Машею Єфросиніною".

Варто додати, що Оля Фреймут ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну виїхала з чоловіком та дітьми до Великої Британії. За півтора року телеведуча повернулася на батьківщину, спочатку приїхавши до Львова, щоб провести благодійні лекції на підтримку місцевих соціальних проєктів.

Раніше "Телеграф" писав, що Оля Фреймут 25 лютого відсвяткувала свій день народження у Лондоні. Тоді ведуча поділилася з фанатами сумним фото без макіяжу та розповіла, що їй дуже не вистачає України та батьків.