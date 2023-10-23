Алла Пугачева с детьми покинула воюющий Израиль — СМИ

Пока Галкин на гастролях, его жена может находиться за границей

Пока Израиль продолжает бороться с террористами ХАМАС и защищать свои территории, в инфопросторе появилась информация, что российская певица Алла Пугачева уехала из Израиля и обосновалась с детьми на популярном курортном острове.

Это передают росСМИ, ссылаясь на окружение 74-летней артистки. Якобы Пугачева воспользовалась кипрским паспортом и ближайшее время Примадонна вместе с 10-летними двойняшками Гарри и Лизой будут находиться на Кипре.

Добавим, что сейчас, судя по публикациям мужа певицы Максима Галкина в сети, российский юморист активно гастролирует по странам Европы и выступает перед поклонниками за границей.

Отметим, что согласно информации о местонахождении аккаунта Пугачевой в Инстаграме, она должна находится в воюющем Израиле. Никаких опровержений российские звезды, поддержавшие Украину в войне с россией, пока не предоставляли.

К слову, ранее Максим Галкин заявил, что его семья не собирается покидать Израиль и будет продолжать поддерживать жителей своей новой родины в их стремлениях защитить страну. Российский юморист даже заявил, что готов был бы воевать, но поскольку он не служил в израильской армии, то будет помогать по-другому. Позже Галкин поделился фото своих детей, прячущихся в бомбоубежище во время обстрелов.