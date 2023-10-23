Война может закончиться: Израиль выдвинул два условия боевикам ХАМАС

Активная фаза войны длится с 7 октября

Израильская армия готова отказаться от проведения наземной операции в Секторе Газа. Для этого боевики ХАМАС должны выполнить ряд условий.

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В частности, все боевики ХАМАС должны сдаться в плен. Об этом в интервью австралийскому радио ABC Melbourne заявил пресс-секретарь армии Израиля Джонатан Конрикус.

Вторым условием он назвал освобождение пленных.

"Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, вернул бы наших заложников и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы", — отметил он.

К слову, Конрикус не смог ответить на вопрос ведущего о том, что было бы приоритетнее для его армии — полная ликвидация ХАМАС или же освобождение всех заложников.

Ранее в СМИ была информация о том, что США и страны Европейского Союза просят Израиль отложить наземную операцию на территории Сектора Газа. Источник писал, что с боевиками ХАМАС начались секретные переговоры по освобождению заложников, а посредником в них выступает Катар.

Напомним, что боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. С тех пор ежедневно Израиль наносит массированные удары по Сектору Газа, гибнут тысячи мирных граждан.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 23 октября ЦАХАЛ атаковал позиции Хизбаллы в Южном Ливане.