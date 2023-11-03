Пугачова раптово повернулася у рф: росіяни загрожують їй допитом за "фінансування ЗСУ" (фото)

Пугачову помітили на російському кордоні, щоправда, без Галкіна та дітей

Чутки про виїзд співачки Алли Пугачової із Ізраїлю, що воює, підтвердилися. Проте артистка прибула у рф без чоловіка Максима Галкіна та дітей.

Російські медіа пишуть, що Алла Пугачова прибула в рф через пункт пропуску в Псковській області, після чого поїхала у свій замок у підмосковному селі. Відповідні фото та відео розповсюджують російські Телеграм-канали.

Так, у мережі з’явилися знімки, де зафільмували 74-річну Аллу Пугачову на вулиці у стильному образі. На співачці джинси, шуба світло-рожевого відтінку, кросівки та кепка у тон, а також срібляста сумка. Хоча артистка одягла великі окуляри, її легко впізнати.

Росіяни зустріли примадонну з обуренням та хейтом. Більше того, за даними SHOT, така собі громадська організація "Зов народа" вимагає затримати Пугачову та допитати про фінансування української армії. Зокрема, активісти ображені, що співачка називала їх "холопами та рабами". За це вимагають штраф трохи більше 100 доларів за статтею за "публічну образу в інтернеті".

У росмедіа заявляють, що мета поїздки співачки — скласти додатковий заповіт і забрати документи, що залишилися. Крім того, повідомляється, що нібито Пугачова спробує зняти з чоловіка статус так званого іноагента.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Алла Пугачова вперше вийшла на зв’язок після загострення в Ізраїлі та заявила у соцмережі "живемо далі". До цього Максим Галкін говорив, що родина не планує виїжджати з країни та підтримує ізраїльтян.