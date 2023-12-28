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Новогоднее поздравление Зеленского: когда и где будут показывать президента 31 декабря

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 28 декабря 2023, 18:53
Владимир Зеленский. Фото president.gov.ua

Президент будет делать итоги уходящего года

31 декабря украинцы вместе с друзьями и родными традиционно соберутся за столами, перед телевизором, чтобы посмотреть поздравления президента Украины Владимира Зеленского. Для него это будет пятое поздравление с праздником.

Обращение к украинцам, как обычно, начинается за несколько минут перед Новым годом и завершается ровно в полночь. В этом году украинцы будут ждать поздравления президента с особыми чувствами, ведь 2023 год был сложным годом.

Где его можно посмотреть:

  • Телеканал UA: Общественное — 23:45;
  • Телеканал ICTV — 23:40;
  • Телеканал Культура — 23:45;
  • Телеканал 2+2 — 23:40;
  • 5 Канал – 23:50;
  • СТБ — 23:45;
  • ТЕТ — 23:45;
  • НТН — 23:45;
  • Эспрессо TV — 23:45;
  • Общественное Культура — 23:45.

Поздравления президента можно посмотреть на официальной странице Офиса Президента в Фейсбуке. Оно будет транслироваться как онлайн, так и в эфире национального телемарафона.

Ранее "Телеграф" писал, ждать ли украинцам обстрелов в новогоднюю ночь. В Воздушных силах ответили и предупредили, что на этот раз ситуация может повториться.

Теги:
#Праздник #Новый год #Владимир Зеленский