Новогоднее поздравление Зеленского: когда и где будут показывать президента 31 декабря
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Президент будет делать итоги уходящего года
31 декабря украинцы вместе с друзьями и родными традиционно соберутся за столами, перед телевизором, чтобы посмотреть поздравления президента Украины Владимира Зеленского. Для него это будет пятое поздравление с праздником.
Обращение к украинцам, как обычно, начинается за несколько минут перед Новым годом и завершается ровно в полночь. В этом году украинцы будут ждать поздравления президента с особыми чувствами, ведь 2023 год был сложным годом.
Где его можно посмотреть:
- Телеканал UA: Общественное — 23:45;
- Телеканал ICTV — 23:40;
- Телеканал Культура — 23:45;
- Телеканал 2+2 — 23:40;
- 5 Канал – 23:50;
- СТБ — 23:45;
- ТЕТ — 23:45;
- НТН — 23:45;
- Эспрессо TV — 23:45;
- Общественное Культура — 23:45.
Поздравления президента можно посмотреть на официальной странице Офиса Президента в Фейсбуке. Оно будет транслироваться как онлайн, так и в эфире национального телемарафона.
Ранее "Телеграф" писал, ждать ли украинцам обстрелов в новогоднюю ночь. В Воздушных силах ответили и предупредили, что на этот раз ситуация может повториться.