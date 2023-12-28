Новорічне привітання Зеленського: коли та де показуватимуть президента 31 грудня

Президент робитиме підсумки за рік

31 грудня, українці разом з друзями та рідними традиційно зберуться за столами, перед телевізором, щоб подивитися привітання президента України Володимира Зеленського. Для нього це буде п'яте вітання зі святом.

Звернення до українців, як зазвичай починається за кілька хвилин перед Новим роком і завершується рівно опівночі. Цього року українці чекатимуть привітання президента з особливими почуттями, адже 2023 був складним роком.

Де його можна подивитись:

Телеканал UA: Суспільне — 23:45;

Телеканал ICTV — 23:40;

Телеканал Культура — 23:45;

Телеканал 2+2 — 23:40;

5 Канал – 23:45;

СТБ — 23:45;

ТЕТ — 23:45;

НТН — 23:45;

Еспресо TV — 23:45;

Суспільне Культура — 23:45.

Привітання президента також можна подивитись на офіційній сторінці Офісу Президента у Фейсбуці. Привітання будуть транслювати як онлайн, так і в ефірі національного телемарафону.

Раніше "Телеграф" писав, чи чекати українцям обстрілів у новорічну ніч. У Повітряних силах дали відповідь та попередили, що цього разу ситуація може повторитися.