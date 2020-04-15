Роман Мэри Шелли "Франкенштейн"

Мэри Шелли - английская писательница. Известна как автор книги "Франкенштейн, или Современный Прометей".

"Франкенштейн" - первая книга Мэри Шелли. Никто не мог предположить, что написанный 19-летней девушкой роман о юном докторе и его творении станет так популярен и положит начало новому жанру литературы.

Швейцария. Молодой ученый Виктор Франкенштейн совершает страшное открытие. Он сумел создать человекоподобное существо, но его творение получилось ужасным.

Огромный монстр обладает необычайной силой и добротой, но внушает страх окружающим. Он вынужден скрываться от людей, ибо они считают его опасным. Отвергнутый всеми монстр решает жестоко отомстить своему создателю...