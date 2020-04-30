Роман "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма

Александр Дюма-отец - известный французский писатель, чьи приключенческие романы сделали его одним из самых читаемых авторов в мире.

Молодой моряк Эдмон Дантес, которому прочили место капитана и свадьбу с красавицей Мерседес, оказывается оклеветан друзьями, несправедливо осужден и брошен в темницу замка Иф. Но он совершает невозможное - бежит из тюрьмы, а после обретает несметное богатство. Не дождавшись правосудия, он решает сам вершить суд и жестоко мстит врагам, разрушившим его счастье. Они должны ответить за свои злодеяния! И еще вчера никому неизвестный чужестранец, теперь он - желанный гость у самых влиятельных семейств. Они еще ни о чем не подозревают…